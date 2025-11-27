Sanatoria e Salva Casa | il TAR Campania impone una nuova istruttoria alle amministrazioni
La sentenza n. 18612025 afferma l’obbligo per i Comuni di qualificare puntualmente le opere prima di negare la sanatoria prevista dal nuovo art. 36-bis TUE.. L’introduzione dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia, ad opera del D.L. 692024 (cd. “ Salva Casa “), convertito nella legge n. 1052024, ha ridefinito in modo significativo i confini della sanatoria edilizia, aprendo – per la prima volta – alla possibilità di regolarizzare anche quelle opere qualificate come variazioni essenziali, purché ricorrano specifici presupposti di doppia conformità “attenuata”. Una novità che ha imposto agli enti locali un radicale ripensamento delle proprie prassi istruttorie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
