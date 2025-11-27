San Virgilio è una figura di grande importanza nella tradizione cristiana, venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Nato nel VIII secolo, è conosciuto principalmente come il vescovo di Salisburgo. La sua vita e il suo operato hanno lasciato un'impronta significativa nella storia della Chiesa, e la sua memoria viene celebrata il 27 novembre di ogni anno. Chi era San Virgilio?. San Virgilio nacque in Irlanda intorno al 700 d.C. e divenne un monaco benedettino. Fu inviato come missionario in Baviera e successivamente divenne il vescovo di Salisburgo. Durante il suo episcopato, Virgilio si distinse per la sua dedizione all'evangelizzazione e alla diffusione del cristianesimo tra le popolazioni pagane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Virgilio: il Santo Celebrato il 27 Novembre