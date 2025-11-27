San Rocco al Porto ladri nel negozio di giocattoli | svuotata la cassaforte di Big Toys

San Rocco al Porto, 27 novembre 2025 – Hanno manomesso i lampioni dell’illuminazione pubblica per oscurare il più possibile la zona ed hanno collocato sulle strade d’accesso alcuni cassonetti per eventualmente rallentare o impedire l’arrivo delle forze dell’ordine: con un modus operandi ormai collaudato, un commando di ladri ha preso d’assalto uno dei negozi del centro commerciale Belpo’ di San Rocco al Porto, situato a due passi dalla via Emilia. L’episodio è avvenuto alle prime ore del mattino di martedì quando la banda è entrata in azione prendendo di mira il negozio di giocattoli Big Toys. L’irruzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

