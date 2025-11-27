San Giovanni Galermo | workshop teatrale e sociale con ' Stalker teatro'

Cataniatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 16 del 28 novembre, nella sede dell'istituto comprensivo “Di Guardo-Quasimodo” del quartiere periferico catanese di San Giovanni Galermo, Z? Centro culture contemporanee di Catania - per il progetto artistico-sociale “I codici della strada”, realizzato in collaborazione con la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

san giovanni galermo workshop teatrale e sociale con stalker teatro

© Cataniatoday.it - San Giovanni Galermo: workshop teatrale e sociale con 'Stalker teatro'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

san giovanni galermo workshopSan Giovanni Galermo: workshop teatrale e sociale con 'Stalker teatro' - Quasimodo” del quartiere periferico catanese di San Giovanni Galermo, Zo Centro culture contemporanee di Catania - Come scrive cataniatoday.it

Catania, teatro e danza a San Giovanni Galermo per i “Codici della strada” - Oggi, lunedì 6 ottobre, dalle ore 16, nella sede della cooperativa sociale Prospettiva del quartiere periferico catanese di San Giovanni Galermo, Zo Centro culture contemporanee presenta il workshop e ... Segnala blogsicilia.it

Teatro e danza a San Giovanni Galermo per il progetto socio-culturale “I codici della strada” - Lunedì 6 ottobre, dalle ore 16, nella sede della cooperativa sociale Prospettiva del quartiere periferico catanese di San Giovanni Galermo, Zo Centro culture contemporanee presenta il workshop e la ... Scrive cataniatoday.it

Cerca Video su questo argomento: San Giovanni Galermo Workshop