San Giorgio del Sannio Comune al lavoro per un Natale indimenticabile
Un evento in grande stile, una serie di iniziative che hanno lo scopo di animare il periodo più bello per i bambini e accendere i riflettori sulla cittadina che è pronta a vestire l'abito migliore e accogliere tantissime persone. Lavoro alacre a San Giorgio del Sannio col Comune che, in collaborazione con le associazioni 'Cuore al Centro', Unitalsi', Dolce'Mente e 'Soul Sound Sistem' sta mettendo in piedi un cartellone di eventi per abbracciare il periodo natalizio e la Befana. Si parte dal 6 di dicembre e si arriva al 24, il luogo prescelto è il Parco del Millenium lungo Viale Spinelli, l'area che diventerà un vero e proprio giardino dei sogni e del divertimento per i bambini e non solo.
