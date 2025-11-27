san giorgio del sannio comune al lavoro per un natale indimenticabile

Tempo di lettura: 2 minuti Un evento in grande stile, una serie di iniziative che hanno lo scopo di animare il periodo più bello per i bambini e accendere i riflettori sulla cittadina che è pronta a vestire l’abito migliore e accogliere tantissime persone. Lavoro alacre a San Giorgio del Sannio col Comune che, in collaborazione con le associazioni ‘Cuore al Centro’, Unitalsi’, Dolce’Mente e ‘Soul Sound Sistem’ sta mettendo in piedi un cartellone di eventi per abbracciare il periodo natalizio e la Befana. Si parte dal 6 di dicembre e si arriva al 24, il luogo prescelto è il Parco del Millenium lungo Viale Spinelli, l’area che diventerà un vero e proprio giardino dei sogni e del divertimento per i bambini e non solo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

