Samsung One UI 8.5 correggerà finalmente l’unico vero difetto della Dark Mode
One UI 8.5 introdurrà icone a tema scuro e un nuovo design 3D, risolvendo il problema estetico più evidente della Dark Mode sui dispositivi Samsung. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
