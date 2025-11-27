Samsung continua a spingere sull’acceleratore nello sviluppo di dispositivi per la realtà aumentata, con un nuovo brevetto. Il documento, recentemente depositato negli Stati Uniti con il numero US 20250347929 A1, descrive un innovativo sistema di cerniere a doppio asse dotato di puleggia e cavo, progettato per migliorare l’ergonomia e la vestibilità dei futuri occhiali intelligenti del colosso sudcoreano. Il brevetto svela un sistema di cerniere che integra due alberi di rotazione indipendenti per ciascun lato degli occhiali: uno fissato alla montatura principale e uno alle aste laterali. Questa configurazione a doppio asse consente una regolazione multi-angolo, adattandosi in modo più preciso a diverse forme e dimensioni della testa senza esercitare una pressione eccessiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Samsung gioca d’anticipo e sorprende tutti: il nuovo brevetto è incredibile