Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe avere una versione full black

Tuttoandroid.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ice Universe su X si è soffermato in particolare su una caratteristica di Samsung Galaxy S26 Ultra. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung galaxy s26 ultra potrebbe avere una versione full black

© Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe avere una versione full black

Altre letture consigliate

samsung galaxy s26 ultraOne UI 8.5 sembra confermare la ricarica a 60 W per Samsung Galaxy S26 Ultra - 5 sono stati trovati dei riferimenti ad un nuovo sistema di ricarica chiamato Super fast charging 3. Segnala tuttoandroid.net

samsung galaxy s26 ultraSamsung Galaxy S26 Ultra: piccoli upgrade, grande attesa - C’è stato un periodo in cui parlare della batteria del futuro Galaxy S26 Ultra metteva addosso la stessa emozione di leggere l’etichetta di una bottiglia d ... Si legge su tecnoandroid.it

samsung galaxy s26 ultraSamsung Galaxy S26 Ultra: la batteria non sarà al livello di quella degli altri top di gamma Android - Il Samsung Galaxy S26 Ultra avrà una batteria con una capacità nettamente inferiore a quella di altri top di gamma Android, ma leggermente superiore a quella utilizzata dal Galaxy S25 Ultra. Come scrive hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung Galaxy S26 Ultra