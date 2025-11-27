Samira Lui Beatrice Luzzi pungente | È una donna accomodante Perché le due hanno litigato

Il successo di Samira Lui a La Ruota della Fortuna continua ad essere oggetto di discussione. Dopo i commenti di Paola Barale, ex valletta del programma Mediaset, e quelli più pungenti di Claudia Gerini, ecco arrivare le dichiarazioni di Beatrice Luzzi, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello. Dichiarazioni che nascondono più di qualche frecciata e che lasciano intuire un rapporto, quello con la Lui, tutt’altro che benevolo. Le parole di Beatrice Luzzi su Samira Lui a La Ruota della Fortuna. Beatrice Luzzi ha avuto modo di conoscere Samira Lui al Grande Fratello nel 2023. Le due, però, non hanno mai legato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Samira Lui, Beatrice Luzzi pungente: “È una donna accomodante”. Perché le due hanno litigato

Beatrice Luzzi punge Samira Lui e Cesara Buonamici e risponde in modo stizzito su Giuseppe Garibaldi - Una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello di due anni fa è stata senza dubbio Beatrice Luzzi, arrivata seconda classificata dietro Perla Vatiero, vincitrice dell’edizione. Come scrive isaechia.it

“Accomodante, perfetta per un certo tipo di tv”: parole al veleno su Samira Lui - La frecciatina su “quel tipo di televisione” e il retroscena sul GF che ha acceso il web. Scrive donnaglamour.it

Beatrice Luzzi: “Samira Lui alla Ruota? Perfetta per quel tipo di tv. Al GF schiacciata da Cesara, tornerei a una condizione” - In bilico tra la volontà di essere diplomatica e il suo inconfondibile graffio, Beatrice Luzzi si racconta dopo aver ritrovato sé stessa al termine del ... Si legge su fanpage.it