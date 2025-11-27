Salute BPCO | Micheletto AIPO dovrebbero ritarare il titolo su numeriche di patologia 6-8% e sottodiagnosi

(Adnkronos) – “Le persone con BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) sono pazienti che vanno al pronto soccorso, hanno peggioramenti e riacutizzazioni e vengono ospedalizzati. La grande sfida per il futuro è ridurre la sottodiagnosi e intercettare le persone che dopo i 40 anni iniziano ad avere i primi sintomi. Il vero problema è il paziente fumatore: . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Salute, BPCO: Micheletto (AIPO), dovrebbero ritarare il titolo su numeriche di patologia (6-8%) e sottodiagnosi

Altre letture consigliate

? Salute, ecco le vincitrici di “Scritture in Rosa”, il concorso letterario al femminile che vuole dare voce a milioni di pazienti con BPCO, caregiver e personale sanitario. ? “La diagnosi precoce è il primo passo per migliorare le prospettive di vita. Educare le p - facebook.com Vai su Facebook

? #Salute, ecco le vincitrici di “ #ScrittureinRosa”, concorso letterario dedicato alle pazienti con #BPCO, #caregiver e personale sanitario. ? Ne abbiamo parlato con Simona Barbaglia, presidente di @respiriamoinsie su @IOdonna: iodonna.it/benessere/sa Vai su X

Salute, BPCO: Micheletto (AIPO), dovrebbero ritarare il titolo su numeriche di patologia (6-8%) e sottodiagnosi - “Le persone con BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) sono pazienti che vanno al pronto soccorso, hanno peggioramenti e riacutizzazioni e vengono ospedalizzati ... Da lanuovasardegna.it

Salute, Micheletto (Aipo): "Bpco terza causa di morte in Italia, continuare lotta al fumo" - “Le malattie dell’apparato respiratorio sono particolarmente frequenti, solo l’asma bronchiale e la bronchite cronica ostruttiva colpiscono circa il 12% della ... Si legge su notizie.tiscali.it

Bpco, in Italia 3,5 milioni di malati. Persi 480mila anni di vita in salute - Tra chi ne soffre, la metà non è in grado di affrontare le attività quotidiane, come salire una rampa di scale o perfino spostarsi da una stanza all’altra della casa. Da repubblica.it