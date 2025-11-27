Al Policlinico Abano di Abano Terme è stato confermato un Bollino Rosa per l’offerta di attività dedicate alla salute femminile. A Roma la Fondazione Onda Ets, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha assegnato i bollini rosa per il biennio 2026-2028 agli ospedali che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Salute al femminile, confermato il "Bollino Rosa" al Policlinico Abano