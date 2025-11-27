La seconda tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci si terrà fra venerdì 28 e domenica 30 novembre a Falun, in Svezia, dove gli uomini hanno gareggiato infrasettimanalmente nei giorni scorsi. Difatti, saggiamente, si evita che le ragazze saltino sul pericoloso e infido Rukatunturi. Eccellente la logistica concepita dalla Fis, che ha diluito il programma della “ prova generale ” dei Mondiali 2027 (sui trampolini di Falun si assegneranno le prossime medaglie iridate, tra quindici mesi), impedendo un weekend “bianco” al salto femminile, che viceversa avrà modo di vivere delle competizioni, seppur in un luogo diverso dai maschi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, anche le donne fanno tappa a Falun. Per loro, il trampolino grande è inedito