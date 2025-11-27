Inter News 24 Sali esalta Dimarco e le sue falcate sulla corsia laterale di sinistra: «Spinge per arrivare al cross, proprio come facevo io». Renato Sali, ex difensore della Serie A, ha parlato anche della sua visione sui giocatori moderni, esprimendo particolare apprezzamento per Federico Dimarco, terzino sinistro dell’ Inter. Intervistato, l’ex calciatore ha dichiarato: «Mi piace Dimarco dell’ Inter. Ero un tipo così, spingevo per arrivare a crossare dal fondo, la cosa più difficile». Sali, noto per la sua grinta in campo, ha tracciato un parallelismo tra il suo stile di gioco e quello dell’attuale esterno nerazzurro, che spesso si spinge con forza sulla fascia per mettere palloni in area. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sali non nasconde la propria ammirazione per l’esterno: «Mi piace Dimarco dell’Inter, ero un tipo così…»