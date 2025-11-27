Sali non nasconde la propria ammirazione per l’esterno | Mi piace Dimarco dell’Inter ero un tipo così…

Internews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Sali esalta Dimarco e le sue falcate sulla corsia laterale di sinistra: «Spinge per arrivare al cross, proprio come facevo io». Renato Sali, ex difensore della Serie A, ha parlato anche della sua visione sui giocatori moderni, esprimendo particolare apprezzamento per Federico Dimarco, terzino sinistro dell’ Inter. Intervistato, l’ex calciatore ha dichiarato: «Mi piace Dimarco dell’ Inter. Ero un tipo così, spingevo per arrivare a crossare dal fondo, la cosa più difficile». Sali, noto per la sua grinta in campo, ha tracciato un parallelismo tra il suo stile di gioco e quello dell’attuale esterno nerazzurro, che spesso si spinge con forza sulla fascia per mettere palloni in area. 🔗 Leggi su Internews24.com

sali non nasconde la propria ammirazione per l8217esterno mi piace dimarco dell8217inter ero un tipo cos2368230

© Internews24.com - Sali non nasconde la propria ammirazione per l’esterno: «Mi piace Dimarco dell’Inter, ero un tipo così…»

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Sali Nasconde Propria Ammirazione