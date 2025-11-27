SALI Milano dove i cocktail si giocano d’azzardo

Al settimo piano del Radisson Collection Hotel Santa Sofia, SALI trasforma il rito del bere in una partita dove ogni sorso è una scommessa di gusto. La nuova drink list del cocktail bar con anima izakaya si ispira al mondo enigmatico del gioco d’azzardo giapponese, traducendo simboli antichi e tensioni ludiche in creazioni liquide dal forte impatto sensoriale. Un duo di talenti dietro al bancone. A firmare la proposta sono Dario Baturi, bar manager e sake sommelier che conosce l’universo beverage nipponico come pochi altri, e Alessia Bellafante, figura poliedrica dell’ospitalità milanese che ha saputo portare la sua sensibilità creativa anche in questo progetto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

