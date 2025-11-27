Salerno Classica domani il Concerto d’Avvento nella Chiesa di San Giorgio

Tempo di lettura: 4 minuti Concluso con grande successo di critica e pubblico l’ omaggio al secolo breve, Salerno Classica, va a inaugurare l’ultimo segmento di questo brillante 2025 con l’abituale  Dicembre Sacro, gemma del cartellone realizzato dall’ Associazione Gestione Musica,  presieduta da  Francesco D’Arcangelo  e firmato dal  direttore artistico Costantino Catena, grazie al sostegno del Ministero MIC, della Regione Campania, patrocinato del comune di Salerno, in sinergia con Salerno Opera.  Venerdì 28 novembre, alle  ore 20,30, nello sfarzo barocco della  Chiesa di San Giorgio, il Dicembre sacro verrà aperto dal  Concerto d’Avvento, un viaggio nel repertorio di epoca Cinque-Secentesca, affidato al  coro, ai plettri e alle percussioni del Conservatorio “G. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

