Salerno cambia la tassa di soggiorno | arriva la tariffa unica

La giunta di Salerno ridisegna il sistema di tassazione per i turisti che pernottano in città. L'amministrazione, con apposita delibera, ha stabilito le nuove tariffe dell'Imposta di Soggiorno, introducendo una novità sostanziale: l'abolizione della distinzione tra periodi dell'anno. D'ora in poi.

Salerno, tassa di soggiorno: due euro in più B&b e case vacanze - La svolta sulla fiscalità turistica di Salerno arriva dopo mesi di confronto politico e tecnico, anticipata dal Mattino e ora ufficializzata dalla Giunta comunale con una delibera ...

Salerno, aumento tassa di soggiorno: c'è l'apertura degli operatori - Per garantire una accoglienza migliore ai turisti in termini di decoro urbano e di trasporto pubblico.

Cambia (tra le proteste) la tassa di soggiorno: cosa finanzierà - Tra le pieghe del decreto "anticipi" il Consiglio dei ministri ha inserito la proroga per il 2026 delle misure incrementali dell'imposta aggiungendo però ...