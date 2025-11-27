Salerno cambia la tassa di soggiorno | arriva la tariffa unica

Salernotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta di Salerno ridisegna il sistema di tassazione per i turisti che pernottano in città. L'amministrazione, con apposita delibera, ha stabilito le nuove tariffe dell'Imposta di Soggiorno, introducendo una novità sostanziale: l'abolizione della distinzione tra periodi dell'anno. D'ora in poi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

salerno cambia la tassa di soggiorno arriva la tariffa unica

© Salernotoday.it - Salerno, cambia la tassa di soggiorno: arriva la tariffa unica

Argomenti simili trattati di recente

salerno cambia tassa soggiornoSalerno, tassa di soggiorno: due euro in più B&b e case vacanze - La svolta sulla fiscalità turistica di Salerno arriva dopo mesi di confronto politico e tecnico, anticipata dal Mattino e ora ufficializzata dalla Giunta comunale con una delibera ... Lo riporta ilmattino.it

Salerno, aumento tassa di soggiorno: c’è l’apertura degli operatori - Per garantire una accoglienza migliore ai turisti in termini di decoro urbano e di trasporto pubblico. Come scrive ilmattino.it

Cambia (tra le proteste) la tassa di soggiorno: cosa finanzierà - Tra le pieghe del decreto “anticipi” il Consiglio dei ministri ha inserito la proroga per il 2026 delle misure incrementali dell'imposta aggiungendo però ... avvenire.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Salerno Cambia Tassa Soggiorno