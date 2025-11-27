Salernitana lavoro differenziato per de Boer e Coppolaro

Anteprima24.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue la marcia di avvicinamento del gruppo granata al prossimo match di campionato, in programma allo stadio Ciro Vigorito lunedì 1 dicembre alle 20:30. I granata si sono ritrovati stamani al centro sportivo Mary Rosy cominciando con un lavoro di forza in palestra, prima di dedicarsi ad esercitazioni tecniche e partitine a campo ridotto. Antonio Pio Iervolino, Emmanuele Matino e Luca Villa si sono allenati a parte. Lavoro differenziato anche per Kees de Boer e Mauro Coppolaro. La preparazione della Salernitana riprenderà domattina alle 10:30 sempre al Mary Rosy. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

salernitana lavoro differenziato deCinque granata fanno allenamento differenziato: il bollettino della Salernitana - Al netto di Cabianca, che prosegue il protocollo riabilitativo, l'allenatore Raffaele ha dovuto gestire Matino, Villa, Iervolino, de Boer e Coppolaro ... Segnala today.it

salernitana lavoro differenziato deLa Salernitana prepara il derby: Villa e Matino si allenano a parte - I due calciatori potrebbero comunque essere recuperati per la partita di Benevento, in programma lunedì primo dicembre nel Sannio ... today.it scrive

salernitana lavoro differenziato deSalernitana, tutto ruota intorno a Villa e Matino - Sensazioni e precauzioni: comincia in rima la ripresa degli allenamenti della Salernitana che da ieri ha messo nel mirino il derby del prossimo lunedì in casa del Benevento. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Salernitana Lavoro Differenziato De