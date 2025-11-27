Salernitana lavoro differenziato per de Boer e Coppolaro

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue la marcia di avvicinamento del gruppo granata al prossimo match di campionato, in programma allo stadio Ciro Vigorito lunedì 1 dicembre alle 20:30. I granata si sono ritrovati stamani al centro sportivo Mary Rosy cominciando con un lavoro di forza in palestra, prima di dedicarsi ad esercitazioni tecniche e partitine a campo ridotto. Antonio Pio Iervolino, Emmanuele Matino e Luca Villa si sono allenati a parte. Lavoro differenziato anche per Kees de Boer e Mauro Coppolaro. La preparazione della Salernitana riprenderà domattina alle 10:30 sempre al Mary Rosy. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

