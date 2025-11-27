Sale a 55 il bilancio dei morti dell' incendio di Hong Kong nel complesso residenziale di Tai Po

Il violento incendio che ha devastato a Hong Kong sette delle 8 torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po ha causato finora un totale di 55 morti, di cui 4 dopo il ricovero d'urgenza in ospedale. E' l'ultimo bollettino diffuso dai vigili del fuoco dell'ex colonia britannica nel corso di un briefing. Le fiamme hanno travolto le impalcature di bambù in tutti gli otto isolati di un complesso.

