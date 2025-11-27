sailor moon cancellato il live action in cina a causa delle crescenti tensioni politiche col giappone

La tappa di Pechino di Pretty Guardian Sailor Moon The Super Live 2025 è stata annullata per "circostanze inevitabili", in un clima già segnato da cancellazioni di spettacoli giapponesi in Cina. Il tour cinese di Pretty Guardian Sailor Moon The Super Live 2025 stava attirando enorme attenzione per la qualità scenica e l'impatto visivo, ma l'annuncio della cancellazione delle date di Pechino ha improvvisamente incrinato l'entusiasmo. Una decisione arrivata senza dettagli, ma inserita in un contesto geopolitico delicato. Un annullamento improvviso che interrompe un successo internazionale Il live-action musicale Pretty Guardian Sailor Moon The Super Live 2025, accolto ovunque con entusiasmo grazie ai costumi elaborati, alle coreografie millimetriche e all'uso sapiente degli effetti visivi, ha visto interrompersi la sua corsa nella capitale cinese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

