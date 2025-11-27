Sacello dei santi Nazaro e Celso recuperato e in futuro disponibile per le visite

27 nov 2025

Consolidato e messo in sicurezza il sacello dei santi Nazaro e Celso, rarissima testimonianza di architettura sacra rupestre paleocristinana veneta, presente a Veronetta, in via Rismondo 10, accanto all’Istituto IPSIA Giorgi.Il completamento dei lavori di messa in sicurezza sismica del luogo sono. 🔗 Leggi su Veronasera.it

sacello dei santi nazaro e celso recuperato e in futuro disponibile per le visite

© Veronasera.it - Sacello dei santi Nazaro e Celso recuperato e in futuro disponibile per le visite

