Sabotaggio Nord Stream ucraino estradato dall’Italia in Germania
L'uomo è atato arrestato ad agosto sulla base di un mandato d'arresto europeo mentre si trovava in vacanza sulla costa adriatica.
La sentenza della Cassazione nel caso Nord Stream: «l'esistenza di un'immunità funzionale - preclusiva alla consegna e fondata sul fatto che il sabotaggio del gasdotto fosse da inquadrare nella strategia della resistenza contro l'invasione russa dell'Ucraina -
Sabotaggio Nord Stream, estradato in Germania l'ex militare ucraino sospettato di aver guidato il commando - Consegnato in Germania il sospettato dell'attentato ai gasdotti.
Caso Nord Stream, sospettato ucraino estradato in Germania - L'uomo, arrestato a Rimini lo scorso agosto, è accusato di aver coordinato il sabotaggio del gasdotto nel 2022
Sabotaggio Nord Stream, l'Italia consegna l'ucraino sospettato alla Germania - Roma aveva approvato l'estradizione dopo il via libera della Corte Suprema ...