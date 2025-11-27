Sabotaggio Nord Stream ucraino estradato dall’Italia in Germania

Imolaoggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo è atato arrestato ad agosto sulla base di un mandato d'arresto europeo mentre si trovava in vacanza sulla costa adriatica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

sabotaggio nord stream ucraino estradato dall8217italia in germania

© Imolaoggi.it - Sabotaggio Nord Stream, ucraino estradato dall’Italia in Germania

News recenti che potrebbero piacerti

sabotaggio nord stream ucrainoSabotaggio Nord Stream, estradato in Germania l’ex militare ucraino sospettato di aver guidato il commando - Consegnato in Germania il sospettato dell'attentato ai gasdotti. ilfattoquotidiano.it scrive

Caso Nord Stream, sospettato ucraino estradato in Germania - L’uomo, arrestato a Rimini lo scorso agosto, è accusato di aver coordinato il sabotaggio del gasdotto nel 2022 - Da rsi.ch

sabotaggio nord stream ucrainoSabotaggio Nord Stream, l’Italia consegna l’ucraino sospettato alla Germania - Roma aveva approvato l’estradizione dopo il via libera della Corte Suprema ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sabotaggio Nord Stream Ucraino