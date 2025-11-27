Sabotaggio Nord Stream l’Italia consegna l’ucraino sospettato alla Germania
Il cittadino ucraino sospettato per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream è stato estradato in Germania. Il quarantanovenne Serhiy Kuznietzov è stato consegnato dall’Italia alle autorità tedesche e la conferma è arrivata dalla portavoce della Procura Federale di Karlsruhe: "L'imputato è arrivato qui a Karlsruhe e l'udienza davanti al giudice istruttore della Corte Federale di Giustizia qui a Karlsruhe si terrà domani mattina. Il giudice istruttore prima lo informerà del mandato d'arresto e poi deciderà se confermare la custodia cautelare". Come spiegato dalle autorità tedesche, l’ucraino attualmente è in custodia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
