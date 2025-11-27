Sabotaggio Nord Stream estradato in Germania l’ex militare ucraino sospettato di aver guidato il commando

Serhii Kuznietzov, 49 anni, ucraino, sospettato di essere coinvolto nell’attentato al gasdotto di Nord Stream, è arrivato in Germania, in seguito alla procedura di estradizione eseguita dall’Italia. Il 19 novembre la Cassazione aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento della Corte d’Appello di Bologna, confermando la consegna a Berlino dell’ex militare ucraino. Kuznietzov lo scorso agosto era stato arrestato a Rimini, su mandato europeo; detenuto a Ferrara, si era opposto tramite il suo avvocato all’estradizione, ed aveva iniziato anche uno sciopero della fame. La questione degli arresti legati al danneggiamento del Nord Stream mette a repentaglio i rapporti tra gli alleati occidentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sabotaggio Nord Stream, estradato in Germania l’ex militare ucraino sospettato di aver guidato il commando

