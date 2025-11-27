Sabato c' è Parma-Udinese come cambia la viabilità

In occasione della partita di calcio "Parma 1913 - Udinese" che sarà disputata allo Stadio Tardini sabato 29 novembre alle ore 15.00, sono previste modifiche temporanee alla viabilità.In particolare:Dalle ore 00:00 alle ore 19:00 eo comunque fino a cessate esigenze nel Parcheggio scambiatore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Sabato c'è Parma-Udinese, come cambia la viabilità

