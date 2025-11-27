Sabato c' è Parma-Udinese come cambia la viabilità
In occasione della partita di calcio "Parma 1913 - Udinese" che sarà disputata allo Stadio Tardini sabato 29 novembre alle ore 15.00, sono previste modifiche temporanee alla viabilità.In particolare:Dalle ore 00:00 alle ore 19:00 eo comunque fino a cessate esigenze nel Parcheggio scambiatore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sabato a Parma l'Udinese Calcio 1896 cercherà riscatto dopo il pesante ko interno con il Bologna Fc 1909. Thomas Kristensen ancora ai box, intanto dalla panchina scalpitano gli "Under" Iker Bravo e Lennon Miller Di BARBARA CASTELLINI Riproduzione - facebook.com Vai su Facebook