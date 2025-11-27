Sabatini sulla sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid | Merito alla prestazione ma non basta

Inter News 24 Sabatini si è espresso circa la sfida persa al Metropolitano dall’Inter per mano dell’Atletico Madrid di Simeone! La disamina del giornalista. Il giornalista Sandro Sabatini, sui suoi canali social, ha commentato la sconfitta dell’ Inter in casa dell’Atletico Madrid nella 5ª giornata della Champions League. La squadra di Chivu ha perso al 93? con un colpo di testa di Gimenez, nonostante una prestazione che, secondo Sabatini, sarebbe stata di buona qualità. «No, ma ha giocato bene, lo so. È stato solo un episodio, d’accordo. È una sconfitta immeritata, va bene. La prestazione, ok, tutto vero, l’Inter ha fatto una bella figura a Madrid, però ha perso, come nel derby», ha scritto Sabatini, mettendo in evidenza il rimpianto che resta per i nerazzurri nonostante il buon gioco espresso. 🔗 Leggi su Internews24.com

