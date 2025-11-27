Saba non voleva più vivere con me ho dovuto lasciarla andare | Aurora Ramazzotti racconta del legame difficile con il suo gatto

“Devo lasciarla andare, non sta più bene con me”. La fine di una relazione non è mai una cosa semplice, e adesso Aurora Ramazzotti sta affrontando un periodo difficile. La sua relazione con Goffredo Ferza va a gonfie vele, invece quella con i suoi gatti meno. In particolare si tratta di Saba. La figlia di Michelle Hunziker ha annunciato con un po’ di malinconia che il suo gatto Saba non vive più con lei. Nelle sue storie Instagram, Aurora ci ha tenuto a chiarire: “ Tranquilli, è viva, sta bene ed è in salute. Semplicemente non vive più con me “. Il gatto negli ultimi mesi aveva manifestato dei comportamenti sempre più strani, che avevano fatto presagire un sinistro alla sua padrona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

