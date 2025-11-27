swat 8 anticipazioni e trame delle nuove puntate

serie tv “s.w.a.t.” stagione 8: anticipazioni e programmazione. La nuova stagione di “S.W.A.T.” si appresta a conquistare il pubblico italiano, con un debutto programmato per la fine di ottobre 2025. Questo articolo approfondisce le principali anticipazioni, la programmazione e i dettagli della stagione, con focus sulle puntate in uscita e sui personaggi principali coinvolti. quando va in onda “s.w.a.t.” stagione 8 in Italia. La stagione 8 di “S.W.A.T.” viene trasmessa in Italia a partire dal 25 ottobre 2025, con una programmazione in doppio episodio ogni sabato sera su Rai 2, a partire dalle ore 21. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - S.w.a.t. 8 anticipazioni e trame delle nuove puntate