STALKER 2 | Heart of Chornobyl – il piccolo miracolo di GSC Game World

Quella di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ancor prima di essere la storia di un survival ambientato in Ucraina, è una storia di sopravvivenza e profonda umanità. Con la sua uscita su PlayStation 5, infatti, il seguito dell'amatissima trilogia ha finalmente trovato una sua maturità e risolto gran parte dei problemi che ne avevano afflitto il day one. Tuttavia, oltre ad essere un survival piuttosto ostico e dal forte impatto visivo ed emotivo, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha vissuto un "dietro le quinte" piuttosto complesso e che merita di essere raccontato al fine di comprendere appieno la passione e il talento che i ragazzi di GSC Game World hanno saputo mettere su quest'opera.

