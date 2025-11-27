Per Putin, la Russia metterà fine alle ostilità solo se le truppe ucraine si ritireranno dal Donbass. "Il riconoscimento di Crimea, Donbass e della Novorossija deve essere oggetto di negoziati tra Russia e Usa" aggiunge il presidente russo "La Russia non ha mai avuto intenzione di attaccare l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Russia-Ucraina, Putin: "Attaccare l'Europa? È ridicolo, Ue continua ostilità solo per rubare soldi; stop guerra se Kiev lascia Donbass" - VIDEO