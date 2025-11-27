Russia-Ucraina Putin | Attaccare l' Europa? È ridicolo Ue continua ostilità solo per rubare soldi; stop guerra se Kiev lascia Donbass - VIDEO
Per Putin, la Russia metterà fine alle ostilità solo se le truppe ucraine si ritireranno dal Donbass. "Il riconoscimento di Crimea, Donbass e della Novorossija deve essere oggetto di negoziati tra Russia e Usa" aggiunge il presidente russo "La Russia non ha mai avuto intenzione di attaccare l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
#Tg2000, #27novembre 2025 - ore 12 #PapaLeoneXIV #Papa #Turchia #PopeinTurkey #Pace #Russia #Ucraina #Zelensky #Gaza #Israele #Mattarella #natalità #Manovra #Garlasco #HongKong #ChampionsLeague #NEWS #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook
