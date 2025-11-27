Adesso è ufficiale: dal 2026, nelle scuole pubbliche del sistema educativo russo, saranno avviati dei corsi di una “Scuola per i futuri genitori”, dove i ragazzi degli ultimi anni impareranno a prendersi cura dei bambini, a gestire il bilancio familiare, a coltivare i rapporti con coniugi e figli e così via. A noi pare un’iniziativa bizzarra, e forse lo è. In Russia si inserisce in tutta una serie di provvedimenti con cui il Governo cerca di rimedire a una crisi demografica che rischia di prendere dimensioni catastrofiche: per esempio la legge di fine 2024 con cui è stata vietata la “propaganda child free”, ovvero libri, film canzoni che possano esaltare i pregi della vita senza figli; o, altro esempio, i sussidi economici e le gratificazioni (pubblici riconoscimenti, medaglie, diplomi, sconti ai consumi) che non solo a livello di Federazione ma anche di singole Repubbliche vengono riservati alle famiglia numerose, che in Russia sono quelle con almeno 4 figli. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Russia, prendo il diploma da genitore