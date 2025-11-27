Russia 8 ergastoli per l’attentato al Ponte di Crimea del 2022 | Fu terrorismo

Ergastolo. E’ la pena alla quale una Corte di Rostov sul Don, in Russia, ha condannato otto persone accusate di terrorismo per l’attentato al ponte di Crimea dell’8 ottobre 2022 che provocò cinque morti. Secondo gli investigatori, riferisce l’agenzia Ria Novosti, l’attentato compiuto con l’esplosione di un camion bomba fu organizzato dai servizi d’intelligence ucraini Sbu. Due giorni dopo l’attacco, le forze russe cominciarono i raid sulle infrastrutture energetiche ucraine, che continuano tuttora. Gli imputati erano accusati di terrorismo e acquisizione e trasporto illegale di ordigni esplosivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

