Rugby un fine settimana da non perdere su Sky e NOW
Dall’URC ai test internazionali fino al Top 14: il grande spettacolo della palla ovale torna protagonista, visibile in diretta e in streaming. Il circuito dello United Rugby Championship riprende la corsa dopo la finestra dedicata alle Nazionali. Le due realtà italiane del torneo, Benetton Treviso e Zebre, si presentano alla sesta giornata con impegni di forte richiamo: venerdì 28 novembre, alle 20.45, i veneti saranno di scena in Irlanda contro l’Ulster; il giorno successivo, sabato 29 novembre alle 14.00, toccherà alle Zebre ospitare il Cardiff nella sfida emiliano–gallese. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altre letture consigliate
Riccardo Taras, il baby pendolare del rugby: ogni fine settimana dalla Puglia a Montebelluna. Il papà: «Forse un'idea assurda ma abbiamo deciso di provarci» - facebook.com Vai su Facebook
Rugby, un fine settimana da non perdere su Sky e NOW - Il circuito dello United Rugby Championship riprende la corsa dopo la finestra dedicata alle Nazionali. Da sportface.it
Il fine settimana del Rugby Mammut, con focus sulla difesa e baffi finti - Nel fine settimana la squadra under 14 del Rugby Mammut è vista impegnata in un allenamento congiunto con la franchigia Sieci- Lo riporta valdarnopost.it
Lo spettacolo del 6 Nazioni di rugby su Sky nel 2026 - L’edizione 2026 del Guinness Men’s Six Nations, uno dei tornei più prestigiosi del panorama rugbistico mondiale, inizierà nel fine settimana tra il 5 e il 7 febbraio ... Secondo tuttosport.com