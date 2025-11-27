Rubano il rame e lasciano 3mila persone senza telefono tre arrestati nel Salernitano

Tre indagati sono stati sottoposti a obbligo di dimora nel Salernitano: sono accusati di avere rubato 28 testine di plastica nelle centrali di comunicazione a Tramonti (Salerno). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

L'Eco di Bergamo. . Facciamo il Punto della settimana con Carlo Canavesi. La notizia più letta ha per protagonisti dei ladri un po' "maldestri": rubano un furgone a Entratico per poi cercare di rubare del rame in un'azienda di Bergamo, ma caricano troppo il fu - facebook.com Vai su Facebook

RUBANO RAME ALL’INTERNO DI UN IMPIANTO SPORTIVO, DENUNCIATI DUE SALERNITANI Tre persone sono state bloccate dai carabinieri nei pressi di Nusco, in provincia di Avellino, dopo aver messo a segno... Vai su X

Rubano il rame e lasciano 3mila persone senza telefono, tre arrestati nel Salernitano - Tre indagati sono stati sottoposti a obbligo di dimora nel Salernitano: sono accusati di avere rubato 28 testine di plastica nelle centrali di comunicazione ... fanpage.it scrive