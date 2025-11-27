Rubano il rame e lasciano 3mila persone senza telefono tre arrestati nel Salernitano

Fanpage.it | 27 nov 2025

Tre indagati sono stati sottoposti a obbligo di dimora nel Salernitano: sono accusati di avere rubato 28 testine di plastica nelle centrali di comunicazione a Tramonti (Salerno). 🔗 Leggi su Fanpage.it

