Rubano 28 testine in plastica a Tramonti vicino Salerno e lasciano 3mila persone senza telefono

Notizie.virgilio.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carabinieri eseguono obbligo di dimora a Napoli per furto aggravato: rubate 28 testine in plastica dalle centrali telefoniche di Tramonti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

