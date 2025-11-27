Rubano 28 testine in plastica a Tramonti vicino Salerno e lasciano 3mila persone senza telefono

Carabinieri eseguono obbligo di dimora a Napoli per furto aggravato: rubate 28 testine in plastica dalle centrali telefoniche di Tramonti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rubano 28 testine in plastica a Tramonti vicino Salerno e lasciano 3mila persone senza telefono

