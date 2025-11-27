Ruba la birra e poi se ne va a forza di spintoni
Sono dovuti intervenire i carabinieri per arrestare nella serata di martedì 25 novembre una 29enne trentina, volto già noto alle forze dell’ordine, per una rapina all’interno del supermercato Eurospar di via Manci. Il bottino? Bottiglie di birra.Secondo la ricostruzione fatta dai militari. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
