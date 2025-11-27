Rozzano riabbraccia King Toretto Tutto pronto per la Scardina Night e l’atteso ritorno del campione

È arrivato il giorno che Rozzano dedica al suo campione, il pugile Daniele Scardina (nella foto). Sabato la città celebra il ritorno di “King Toretto“ con la Scardina Boxing Night, un evento molto atteso che riporterà sul territorio uno degli sportivi più amati e rappresentativi della comunità. A partire dalle 19, il palazzetto dello sport di viale Liguria si trasformerà in un vero e proprio ring, ospitando una serata ricca di emozioni organizzata dall’Asd Scardina Team con il patrocinio del Comune di Rozzano. Fino alle 23 sono previsti incontri di boxe olimpica, ospiti speciali, musica dal vivo, un’area food adatta a tutte le età, momenti di intrattenimento e spazi pensati per giovani, famiglie e appassionati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

