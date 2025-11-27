Rozzano riabbraccia King Toretto Tutto pronto per la Scardina Night e l’atteso ritorno del campione

Ilgiorno.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il giorno che Rozzano dedica al suo campione, il pugile Daniele Scardina (nella foto). Sabato la città celebra il ritorno di “King Toretto“ con la Scardina Boxing Night, un evento molto atteso che riporterà sul territorio uno degli sportivi più amati e rappresentativi della comunità. A partire dalle 19, il palazzetto dello sport di viale Liguria si trasformerà in un vero e proprio ring, ospitando una serata ricca di emozioni organizzata dall’Asd Scardina Team con il patrocinio del Comune di Rozzano. Fino alle 23 sono previsti incontri di boxe olimpica, ospiti speciali, musica dal vivo, un’area food adatta a tutte le età, momenti di intrattenimento e spazi pensati per giovani, famiglie e appassionati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

rozzano riabbraccia king torettoRozzano riabbraccia King Toretto. Tutto pronto per la Scardina Night e l’atteso ritorno del campione - Sabato, a partire dalle 19, una serata dedicata allo sport e alla boxe al palazzetto dello sport di viale Liguria. ilgiorno.it scrive

King Toretto torna sul ring: Rozzano pronta a festeggiare Daniele Scardina due anni dopo il coma e la riabilitazione - Rozzano (Milano), 30 settembre 2025 – È iniziato il conto alla rovescia per la “Scardina Boxing Night”, in programma sabato 4 ottobre. Si legge su ilgiorno.it

La rinascita di Scardina! King Toretto torna in piedi e organizza match di boxe per la sua Rozzano - Nel frattempo, prosegue in parallelo l’altro progetto di cui si era fatto promotore già prima del drammatico infortunio: l’apertura di una palestra, sempre nella sua città, per insegnare la boxe ai ... Si legge su gazzetta.it

