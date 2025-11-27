Rozzano – “ Buon viaggio, Anita: sarai sempre il nostro presidente! ” È il messaggio che molti soccorritori hanno dedicato ad Anita Villa, 75 anni, presidente della Croce Viola dal 1999 al 2015, con cui hanno condiviso un tratto importante della vita dell’associazione, in anni difficili e segnati da una profonda evoluzione del sistema di emergenza-urgenza regionale. Figura di riferimento del volontariato sociale cittadino, attiva negli ultimi anni anche nel Market Solidale e nella biblioteca di Cascina Grande, Anita si è spenta dopo una breve malattia. Assunse la guida dell’associazione in un momento molto delicato, ma grazie alla sua determinazione riuscì a ristabilirne la solidità economica e a proiettarla verso una nuova fase, più aperta alla città: dal passaggio alle convenzioni regionali al trasferimento nella sede accanto all’Humanitas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rozzano piange Anita Villa, storica presidente della Croce Viola