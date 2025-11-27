Rovesci e temporali in arrivo sulla Puglia | scatta l' allerta ' gialla'

Baritoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piogge e temporali potrebbero tornare nella giornata di domani, venerdì 28 novembre, sulla Puglia. Si prospetta un venerdì tra cieli coperti, rovesci e temporali anche sul territorio barese. Nella giornata di domani, 28 novembre, infatti, la pioggia potrebbe tornare a interessare buona parte. 🔗 Leggi su Baritoday.it

rovesci e temporali in arrivo sulla puglia scatta l allerta gialla

© Baritoday.it - Rovesci e temporali in arrivo sulla Puglia: scatta l'allerta 'gialla'

