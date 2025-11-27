Rottura dell’acquedotto e 200 utenze sott' acqua | disservizio risolto nella serata di mercoledì
Disservizi nel pomeriggio di mercoledì a Cesenatico. Il servizio idrico è stato ripristinato poco dopo le ore 20, dopo che in viale Carducci, nel tratto tra Piazza Costa e viale Trento, si era registrata una rottura dell’acquedotto causata da un cantiere privato attivo nella zona in questione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
