Disservizi nel pomeriggio di mercoledì a Cesenatico. Il servizio idrico è stato ripristinato poco dopo le ore 20, dopo che in viale Carducci, nel tratto tra Piazza Costa e viale Trento, si era registrata una rottura dell’acquedotto causata da un cantiere privato attivo nella zona in questione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Rottura dell’acquedotto e 200 utenze sott'acqua: disservizio risolto nella serata di mercoledì