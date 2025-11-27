Rottura dell’acquedotto e 200 utenze sott' acqua | disservizio risolto nella serata di mercoledì

Cesenatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disservizi nel pomeriggio di mercoledì a Cesenatico. Il servizio idrico è stato ripristinato poco dopo le ore 20, dopo che in viale Carducci, nel tratto tra Piazza Costa e viale Trento, si era registrata una rottura dellacquedotto causata da un cantiere privato attivo nella zona in questione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

rottura dell8217acquedotto e 200 utenze sott acqua disservizio risolto nella serata di mercoled236

© Cesenatoday.it - Rottura dell’acquedotto e 200 utenze sott'acqua: disservizio risolto nella serata di mercoledì

Argomenti simili trattati di recente

Rottura dell'acquedotto, alcune zone di Folignano rischiano di restare senz'acqua: arrivano le autobotti - Rottura dell'acquedotto, alcune zone di Folignano rischiano di restare senz'acqua: arrivano le autobotti. Segnala corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Rottura Dell8217acquedotto 200 Utenze