Rottura del crociato per Lara Gut addio a Milano Cortina 2026 e carriera a rischio

(Adnkronos) – La campionessa olimpica di sci alpino Lara Gut-Behrami salterà il resto della stagione, compresi i Giochi di Milano Cortina 2026, a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio. Lo ha spiegato la Federazione Svizzera di Sci in un comunicato. "Lara Gut-Behrami non potrà più gareggiare nella stagione 2025-26". La due volte campionessa di Coppa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

IL RESPONSO PEGGIORE PER LARA Stagione finita per Gut-Behrami dopo aver subito la rottura del legamento crociato anteriore, la rottura del legamento collaterale mediale e la rottura del menisco del ginocchio sinistro durante un incidente in allenamen Vai su X

IL RESPONSO PEGGIORE PER LARA Gut-Behrami è costretta a salutare la stagione di Coppa del Mondo e le Olimpiadi di Milano-Cortina dopo aver subito la rottura del legamento crociato anteriore, la rottura del legamento collaterale mediale e la rottura d - facebook.com Vai su Facebook

Sci, infortunio Lara Gut Behrami: rottura crociato, salta le Olimpiadi 2026 - Behrami si era infortunata la scorsa settimana durante un allenamento a Copper Mountain negli Stati Uniti. Come scrive sport.sky.it

Lara Gut Behrami, rottura del crociato e addio Olimpiade: «Recupero e poi deciderò del mio futuro» - Behrami è caduta in allenamento a Copper Mountain, poi il ritorno in Svizzera. Secondo msn.com

Lara Gut, rottura del crociato e addio Olimpiade: "Recupero e poi deciderò del mio futuro" - La 34enne svizzera si era infortunata al ginocchio sinistro in allenamento a Copper Mountain: "Il mio obiettivo è riprendermi completamente" ... Lo riporta msn.com