Roma un giorno come tanti in un campo rom
Sono le 8 del mattino: come tutti i giorni gli scuolabus del comune di Roma si fermano davanti all'ingresso dei campi rom per prelevare i bambini e portarli a scuola. Siamo in via di Salone, a pochi passi dal Grande Raccordo Anulare. Qui vivono circa 350 persone, 39 sono bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Qualche giorno fa è stato presentato a Roma il progetto denominato "Pietre d'Inciampo": l'associazione romana Amuse ricorderà dieci martiri delle Fosse Ardeatine con la posa a gennaio di altrettante nuove pietre d'inciampo. Una sarà dedicata al copparese
Sinner-Navone 6-3 6-4, Jannik debutta con vittoria a Roma nel giorno del ritorno in campo. Sfiderà de Jong al terzo turno - E' difficile avere dei riscontri quando ti mancano le partite quindi il migliore allenamento è la ...
Roma, si riapre la pista Sancho: scendono in campo i Friedkin - A Gian Piero Gasperini non basta Leon Bailey, attaccante giamaicano arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa e già sbarcato all'aeroporto di Ciampino tra l'entusiasmo dei ...
