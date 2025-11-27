ROMA – Tenta il furto a casa di un’attrice americana e aggredisce i carabinieri | arrestato 37enne
Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato un furto nell’abitazione di una nota attrice statunitense in zona Bravetta e aver aggredito i militari intervenuti. L’arresto è stato convalidato con l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I fatti sono avvenuti in via Giovanni da Castel Bolognese, dove i carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno notato l’uomo mentre si allontanava rapidamente dall’ingresso di un’abitazione spingendo due biciclette. Alla richiesta di fornire le generalità, il 37enne di origini marocchine ha reagito con calci, pugni e spintoni, opponendo resistenza all’arresto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
