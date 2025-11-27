Roma svolta sul turismo | Un approccio integrato per cambiare la città

Roma, 27 novembre 2025 – È stato presentato, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, il lavoro di quattro anni della commissione Turismo con un convegno dal titolo Roma Caput Mundi: una città trasformata, un futuro che si accende. “C’è un lavoro prezioso – ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – che porta questa commissione a interfacciarsi con altri ambiti, come il decoro, il commercio e i trasporti. Non interviene quindi solo sul segmento turistico, ma fa un lavoro geolocalizzato, stando dentro i processi e riconoscendo la necessità di un punto di vista integrato. Fare questo, significa dare un volto alle questioni, interfacciarsi tanto con le istituzioni quanto con i comitati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

