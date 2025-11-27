Roma soldi e gioielli rubati ad anziani fingendosi carabinieri
Roma, 27 novembre 2025 – Erano riusciti a rubare soldi e gioielli a una coppia di anziani della provincia romana, spacciandosi per carabinieri per poi fuggire a tutta velocità verso sud, nel tentativo di rientrare in Campania senza lasciare tracce. La loro corsa, però, si è interrotta in autostrada, dove sono stati intercettati e arrestati dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due ragazzi campani si sarebbero spacciati per sottoufficiali dell’Arma dei carabinieri, riuscendo a catturare l’attenzione della coppia prima telefonicamente. Dopo averli informati che la loro auto era stata utilizzata per commettere un furto in un negozio, avrebbero convinto la donna a raccogliere il denaro e i gioielli in casa per accertare che non fossero parte del bottino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
C'è fermento in Parlamento, ma i soldi sono pochi e l'arrivo di ulteriori finanziamenti per le metro romane è improbabile. A nostro parere, va creato un meccanismo strutturale per dotare Roma di una rete di trasporto all'altezza del suo ruolo di Capitale. - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Sgombero dei latinos a Cinecittà, negli appartamenti trovati oro e gioielli rubati - Ad agire i carabinieri di Cinecittà, coordinati dalla procura di Roma, insieme alla polizia di Stato, alla polizia locale e ... Lo riporta romatoday.it
Roma, maxi blitz nel campo rom di via dei Gordiani: 18 arresti per furti e rapine agli anziani. Un boss li guidava dal carcere - Sono 46 i colpi tra furti e rapine, in alcuni casi, sequestro di persona e ricettazione, danneggiamento e incendio. Come scrive msn.com
Gianni Bismark, furto in casa del rapper a Roma: «Rubati gioielli, oro e contanti» - Secondo quanto apprende l'Adnkronos, i ladri sono entrati nell'abitazione del 34enne romano nel quartiere Ardeatino, a Roma, intorno alle 22. leggo.it scrive