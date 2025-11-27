Roma soldi e gioielli rubati ad anziani fingendosi carabinieri

Roma, 27 novembre 2025 – Erano riusciti a rubare soldi e gioielli a una coppia di anziani della provincia romana, spacciandosi per carabinieri per poi fuggire a tutta velocità verso sud, nel tentativo di rientrare in Campania senza lasciare tracce. La loro corsa, però, si è interrotta in autostrada, dove sono stati intercettati e arrestati dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due ragazzi campani si sarebbero spacciati per sottoufficiali dell’Arma dei carabinieri, riuscendo a catturare l’attenzione della coppia prima telefonicamente. Dopo averli informati che la loro auto era stata utilizzata per commettere un furto in un negozio, avrebbero convinto la donna a raccogliere il denaro e i gioielli in casa per accertare che non fossero parte del bottino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it