Roma rete di auto clonate scoperta a Velletri | due misure cautelari nell’operazione Estrella
Una rete criminale specializzata nel riciclaggio e nella clonazione di automobili è stata scoperta a Velletri, dove gli investigatori della Polizia di Stato hanno eseguito due misure cautelari personali nell’ambito dell’operazione “Estrella”. Per uno degli indagati sono scattati gli arresti domiciliari, mentre l’altro è sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana all’autorità giudiziaria. Le accuse contestate sono riciclaggio, ricettazione e falsa attestazione a pubblico ufficiale. L’indagine partita da una Jeep Renegade clonata L’inchiesta, durata circa cinque mesi e coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha preso avvio dal controllo di una Jeep Renegade effettuato dal personale della Sottosezione Polizia Stradale di Roma Sud. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
