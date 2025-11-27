Roma-Midtjylland occasione per Pisilli? Gasperini schiera le seconde linee

Oggi, alle ore 18:45, la Roma scenderà in campo contro il Midtjylland nel match valido per la quinta giornata della fase a campionato dell' Europa League. Una gara importante per i giallorossi che se la vedranno con la squadra che, al netto della classifica attuale, si trova al primo posto del gruppone europeo. Dunque, non si tratterà di una partita così semplice, ma allo stesso tempo la potenza della compagine giallorossa rimane potenzialmente di gran lunga superiore. Con tutta probabilità, infatti, Gasperini proverà a dare spazio a coloro che hanno giocato un pochino meno e la speranza è quella di vedere nuovamente Pisilli in campo.

