Roma-Midtjylland l’Olimpico ospiterà 61.000 tifosi giallorossi

La Roma di Gian Piero Gasperini affronterà il Midtjylland nella sfida di oggi alle 18.45 all’Olimpico. La serata è una di quelle importanti: dopo una partenza in Europa League che lascia decisamente a desiderare (2 vittorie in 4 partite per gli uomini di Gasp), i giallorossi stasera sono chiamati a vincere costi quel che costi. Gasperini l’ha rivelato in conferenza: quella di oggi è una partita da prendere con le molle. Se i giocatori potranno confermare di aver recepito l’appello del mister solo dopo il fischio di inizio, i tifosi hanno già risposto presente: sono 61.000 i romanisti attesi per stasera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

