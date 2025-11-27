Roma-Midtjylland Hermoso verso una maglia dal 1? | panchina per Bailey e Dybala

Mario Hermoso, Paulo Dybala e Leon Bailey tornano finalmente tra i convocati della Roma e sono pronti a dare il loro contributo nella sfida di questa sera contro il Midtjylland, capolista dopo quattro giornate della League Phase di Europa League. Per lo spagnolo non ci saranno attese: come riportato da La Gazzetta dello Sport, partirà dal primo minuto, forte della piena fiducia di Gasperini, che punta sulla sua esperienza per dare solidità al reparto arretrato. Dybala e Bailey, invece, rientrano ma con un percorso più graduale: entrambi hanno recuperato, ma non sono ancora al livello fisico ideale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Midtjylland, Hermoso verso una maglia dal 1?: panchina per Bailey e Dybala

Contenuti che potrebbero interessarti

#UEL | #Roma vs. #Midtjylland Relator: @FabiTaboadaok Comentarista: @CalcioDePalma #ESPN Chile #ESPN2 Sudamérica () @disneyplusla Sudamérica #UELxESPN - #DisneyPlus Dale RT Vai su X

Isaksen ha parlato del match di domani sera tra la Roma e il Midtjylland, sua ex squadra: "I giallorossi stanno andando molto bene, spero che riescano a fermarli..." #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com Vai su Facebook

Verso Roma-Midtjylland: Ferguson cerca il bis, Cristante è la certezza - Hermoso va verso il ritorno in difesa dal 1’. Secondo ilromanista.eu

Roma-Midtjylland: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo reale - Midtjylland gara valida per la 5ª giornata di Europa League e in programma questa sera alle 18:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) oltre a Now ... Da tuttosport.com

Verso Roma-Midtjylland, i convocati di Gasperini: ci sono Hermoso, Dybala e Bailey - Diramata la lista dei convocati in vista della sfida di domani alle 18. Come scrive ilromanista.eu