Roma-Midtjylland formazioni ufficiali | novità Ghilardi Dybala falso nueve

È tempo di conferme europee per la Roma di Gian Piero Gasperini, che nella quinta giornata della League Phase di Europa League affronta la capolista Midtjylland. Alle 18.45, allo Stadio Olimpico, i giallorossi saranno spinti dal supporto del proprio pubblico per cercare la seconda vittoria consecutiva dopo quella con i Rangers, che significherebbe un nuovo piccolo passo nel tentativo di rimonta verso l’ottavo posto e la conseguente qualificazione diretta agli ottavi di finale. Roma-Midtjylland, le formazioni ufficiali. Per andare a caccia dei tre punti la Roma scenderà in campo con il suo classico 3-4-2-1, con la porta di Svilar che sarà difesa dal pacchetto composto da Mancini e Ndicka insieme a Ghilardi, che fa il suo esordio da titolare con la maglia giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Midtjylland, formazioni ufficiali: novità Ghilardi, Dybala falso nueve

